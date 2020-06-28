Общество
КоммерсантъЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
В двух случаях люди пожаловались на принуждение голосовать за определенный результат, добавила глава ЦИКа, не уточнив, за какой именно. Она выразила надежду, что «таких обращений больше не будет». Напомним, основной день голосования — 1 июля, он будет выходным.
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Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Технологии
Эксперты раскрыли способ гарантированной защиты процесса выборов
Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) раскрыли способ гарантированной защиты процесса электронного голосования по поправкам в Конституцию России, для которого используется технология блокчейн.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Гаджеты
Раскрыта дата анонса недорогого 5G смартфона Honor 30 Lite
Китайская компания Huawei, в лице своего бренда Honor, опубликовала в сеть новый тизер, благодаря которому была раскрыта дата анонса недорогого 5G смартфона Honor 30 Lite.
Ferra 08:24
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Футбол
Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Lenta.ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Армия и оружие
Создатели «Солнцепека» рассказали, зачем перенесли боевую систему на колеса
Разработчик новой боевой системы рассказал, зачем она была создана.
ИА Красная Весна 09:40
Общество
В Сербии отмечают годовщину битвы на Косовом поле
Pravda.Ru 11:17
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Несколько часов назад звезда российской эстрады родила четвертого ребенка, о чем стало известно из микроблога фотографа, которая снимала партнерские роды Зверевой и ее американского мужа Даниэля Вальбрун на камеру.
Вокруг ТВ 02:24
Происшествия
В Киеве, рядом с взорвавшимся на днях домом, загорелась многоэтажка
В Киеве загорелся жилой дом на той же улице, где на днях был мощный взрыв газа, сообщает 28 июня интернет издание Страна.ua.
ИА Красная Весна 10:26
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Футбол
Вильярреал — Валенсия 2:0 (Перерыв)
Форвард "Реала" Борха Майораль может сменить клуб этим летом, пишет AS.К 23-летнему игроку проявляют интерес "Вильярреал" и "Валенсия".
Soccer.ru 11:08
Экономика
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group.
Известия 02:39
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.
Lenta.ru 10:42
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37