Общество
Российская газетаЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Накануне глава ЦИК сообщила, что принято 105 обращений на эту тему, из них 75 содержат указания на конкретных работодателей. Теперь, по словам Памфиловой, зафиксировано 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию.
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Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 04:54
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
МИР 24 вчера в 13:40
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Китайский блогер восхитился «самым удивительным» блюдом русской кухни
Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
РИА Новости 12:14
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Профиль вчера в 13:41
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Футбол
Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
Metaratings 09:20
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Армия и оружие
Контрразведка Украины завела досье на всех офицеров-крымчан
Досье на каждого военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), служивших на территории Крыма в 2014 году, ведется Службой безопасности Украины (СБУ), написал политолог Сергей Ищенко 28 июня в статье, опубликованной в издании «Свободная пресса».
ИА Красная Весна 12:16
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»
Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
Известия 12:42
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22