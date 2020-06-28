Накануне глава ЦИК сообщила, что принято 105 обращений на эту тему, из них 75 содержат указания на конкретных работодателей. Теперь, по словам Памфиловой, зафиксировано 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию.

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

Происшествия «Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. 376

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 112

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,6K

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,4K

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 36

Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2,3K

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России. 58

Политика Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. 86

Армия и оружие Контрразведка Украины завела досье на всех офицеров-крымчан Досье на каждого военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), служивших на территории Крыма в 2014 году, ведется Службой безопасности Украины (СБУ), написал политолог Сергей Ищенко 28 июня в статье, опубликованной в издании «Свободная пресса».

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Политика В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2» Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода. 24