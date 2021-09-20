Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой утверждения о том, что подведение итогов выборов планируется перенести. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ЦИК якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.
Исследователи выяснили, что COVID-19 в комплексе с последующими двумя дозами вакцин Pfizer или Moderna дают организму огромное количество «гибких» антител, которые в дальнейшем реагируют даже на мутировавшие варианты.
ЦИК Якутии в среду рассмотрит заявления партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победу одерживает КПРФ, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Евгений Федоров на пресс-конференции по итогам выборов.
В долгосрочной перспективе газопровод "Северный поток — 2" может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал категорию людей, у которых отсутствует риск заражения COVID-19.
Автономную работу будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Что касается Huawei Nova 9 Pro, то он получит 6, 72-дюймовый экран OLED с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением 2676 х 1236 точек.