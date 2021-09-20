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ЦИК пообещала разобраться с задержкой итогов онлайн-голосования в Москве

По словам Памфиловой, для того чтобы перенести подведение итогов онлайн-голосования на сутки, необходимо специальное собрание Центризбиркома.
РБК
Глава ЦИКа признала, что «была задержка» с оглашением итогов онлайн-голосования в Москве.
Коммерсантъ
В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.
Lenta.ru
Голосование на выборах в Госдуму проводилось с 17 по 19 сентября.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов «уткой»
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой утверждения о том, что подведение итогов выборов планируется перенести. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ЦИК якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.
РИА Новости19:21

Подробнее о событии

ЦИК пообещала разобраться с задержкой итогов онлайн-голосования в Москве
РБК20:36
Памфилова опровергла сообщения о переносе подведения итогов выборов
News.ru19:39
Председатель ЦИК Памфилова назвала «уткой» данные о переносе итогов голосования
Lenta.ru18:49
Памфилова: ЦИК изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве
Эхо Москвы19:20
Глава ЦИК назвала сведения о переносе подведения итогов выборов «уткой»
Радио Sputnik19:19
Памфилова назвала уткой информацию о переносе оглашения итогов онлайн-голосования
Коммерсантъ19:14
Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов «уткой»
РИА Новости19:21

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