ЦИК Якутии рассмотрит в среду заявления партий о пересчете голосов на выборах в Госдуму

ЦИК Якутии в среду рассмотрит заявления партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победу одерживает КПРФ, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Евгений Федоров на пресс-конференции по итогам выборов.