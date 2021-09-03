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ЦИК попросил ГП и СК проверить информацию о возможных нарушениях в Королеве

Центризбирком направил в подмосковный Королев оперативную группу из-за информации «Новой газеты» о возможной подготовке к фальсификации выборов в Госдуму.
Дождь
Также комиссия направила официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области.
URA.Ru
Женщина, проводившая совещание, также сообщила, что в какой-то момент списки «для избирателей», в которых расписываются голосующие, заменят на фальшивые списки «для наблюдателей», в которых уже будет проставлено нужное количество подписей.
РБК
В пятницу ЦИК РФ направил рабочую группу в Королев для выяснения обстоятельств.
Интерфакс

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