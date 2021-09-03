ТАССЦИК попросил ГП и СК проверить информацию о возможных нарушениях в КоролевеЦентризбирком направил в подмосковный Королев оперативную группу из-за информации «Новой газеты» о возможной подготовке к фальсификации выборов в Госдуму.ДождьТакже комиссия направила официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области.URA.RuЖенщина, проводившая совещание, также сообщила, что в какой-то момент списки «для избирателей», в которых расписываются голосующие, заменят на фальшивые списки «для наблюдателей», в которых уже будет проставлено нужное количество подписей.РБКВ пятницу ЦИК РФ направил рабочую группу в Королев для выяснения обстоятельств.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьТелеканал RTVIТелеканал RTVIДума ТВЦарьградLife.ruСобеседникИА Красная ВеснаReadovka NewsIt`s My CityРБКВести ПодмосковьяРадио 1Телеканал RTVIНовый ДеньИзвестияZnak.comГазета.RuНациональная служба новостейНовая газетаДума ТВREGNUMИнфо24Афиша DailyПятый каналПодробнее о событииМособлизбирком отверг причастность к «тренингу по нарушениям» на выборахРБКвчера в 10:53Центризбирком: в Королев выехала оперативная группа по факту возможных нарушенийLenta.ruвчера в 08:41ЦИК проверит запись тренинга по фальсификации выборов в ПодмосковьеNews.ruвчера в 07:52ЦИК направил опергруппу в Королев из-за информации о тренинге по фальсификации выборовДождьвчера в 08:23В Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушенийГлас Народавчера в 07:31ЦИК попросил ГП и СК проверить информацию о возможных нарушениях в КоролевеТАССвчера в 08:13Прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в КоролевеЭхо Москвывчера в 15:02Показать ещёОценить773Поделиться