Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

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