Политика
URA.RuЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. На первоначальном этапе голосов против внесения изменений было больше, но вскоре ситуация поменялась. В Центризбиркоме объяснили причину произошедшего.
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Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.
— Николай Булаев, российский политикРИА Новости вчера в 15:46
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Центризбирком объяснил «протестное голосование» в Коми «технической ошибкой»
Фонтанка.Рувчера в 14:57
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
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Если ребенок недавно получил путевку в детсад и идет туда в первый раз, справку и прочие необходимые медицинские документы нужно оформлять очно в детской поликлинике по месту жительства.
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У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
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В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
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На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
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Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM 30 июня в 10:54
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Происшествия
В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 30 июня в 23:30
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Общество
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Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия 29 июня в 15:44
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Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
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Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
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Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
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Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
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Lenta.ru 30 июня в 12:39
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На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
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Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
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CT news вчера в 01:15
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
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Lenta.ru вчера в 09:44
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RT на русском вчера в 21:48
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Известия 30 июня в 07:13