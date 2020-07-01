Политика

URA.RuURA.RuЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. На первоначальном этапе голосов против внесения изменений было больше, но вскоре ситуация поменялась. В Центризбиркоме объяснили причину произошедшего.
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Николай Булаев
Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.
— Николай Булаев, российский политикРИА Новости вчера в 15:46

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