Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. На первоначальном этапе голосов против внесения изменений было больше, но вскоре ситуация поменялась. В Центризбиркоме объяснили причину произошедшего.

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

Музыка Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.

Экономика Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара. 54

Здоровье Заказать справку для садика в Челябинске разрешили дистанционно Если ребенок недавно получил путевку в детсад и идет туда в первый раз, справку и прочие необходимые медицинские документы нужно оформлять очно в детской поликлинике по месту жительства. 8

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 7

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 36

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 132

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 145

Политика Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. 4

Происшествия В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 2

Общество Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). 16

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 447

Общество 78% избирателей поддержали поправки к Конституции Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

Общество Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 738

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА. 3