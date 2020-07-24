Политика
ТАССЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
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с чего всё началось
В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».РБКвчера в 17:00
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
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Коммерсантъ вчера в 21:54
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13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы
После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.
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В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза.
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Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
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Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Напомним, что в Москве и Московской области кинотеатрам разрешено возобновить работу с 1 августа.
Evo-rus.com вчера в 06:10
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Российская газета 03:05
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Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
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Илон Маск назвал глупыми людей, которые не верят в превосходство искусственного интеллекта
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Как сообщает РФС, главным судьей будет Владимир Москалёв. Его ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
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Авто
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RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
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Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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