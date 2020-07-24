Политика

ТАССТАССЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
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с чего всё началось

Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
РБКвчера в 17:00

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ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

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ЦИК предложил провести голосование на выборах в сентябре в три дня

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Памфилова назвала трехдневное голосование «требованием времени»

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