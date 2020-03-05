Политика
iReactorЦИК предоставит символику голосования по Конституции после 11 марта
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации может предоставить логотип и слоган кампании по общероссийскому голосованию 11 марта.
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Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании.
— Элла Памфилова, политикТАСС 03:00
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Биатлон
В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
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В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Наука
Пестициды замедляют развитие мозга пчел и приводят к их вымиранию
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Экономика
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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Авто
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По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Футбол
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
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Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Футбол
Тер Штеген может перейти в «Ювентус»
В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Экономика
ФРС США неожиданно понизила ставку
Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
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Политика
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что сербская сторона фиксирует попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Общество
Семь команд «Формулы-1» попросили FIA раскрыть ситуацию с Ferrari
C призывом к Международной автомобильной федерации (FIA) раскрыть расследование ситуации с Ferrari обратились семь команд «Формулы-1».
Армия и оружие
Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике
Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить безопасность, и продолжит увеличивать боевые возможности в регионе.