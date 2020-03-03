Политика

ТАССТАССЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.
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с чего всё началось

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
РБК00:25

Подробнее о событии

В ЦИК предложили слоган для голосования по Конституции

Интерфакс05:35

РБК: ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Ведомости01:04

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

ТАСС02:43

РБК: ЦИК утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

URA.Ru01:39

ЦИК готовит презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции

Коммерсантъ03:45

Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Фонтанка.Ру00:33

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

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