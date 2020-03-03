Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

с чего всё началось

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

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