Политика
Рифей-ПермьЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции
ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
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с чего всё началось
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»РБК00:25
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СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции
Национальная служба новостей01:57
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