Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
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с чего всё началось

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
РБК00:25

Подробнее о событии

ЦИК готовит презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции

Коммерсантъ03:45

Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Фонтанка.Ру00:33

СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции

Национальная служба новостей01:57

РБК: ЦИК утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

URA.Ru01:39

РБК: ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Ведомости01:04

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

ТАСС02:43

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

РБК00:25
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

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Газета.Ru вчера в 12:46
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РБК 03:50
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Газета.Ru вчера в 21:34
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Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»

Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
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Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»

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ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

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