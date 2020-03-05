Политика
ФАНЦИК представит символику голосования по конституции 11 марта
Центризбирком планирует на заседании 11 марта представить логотип и слоган предстоящего общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
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Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании.
— Элла Памфилова, политикТАСС 03:00
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