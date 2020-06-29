Общество

ВедомостиВедомостиЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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с чего всё началось
Ранее «МБХ медиа» рассказали
 о россиянке — жительнице Израиля, которая, по ее словам, смогла проголосовать трижды: через электронное голосование, в посольстве России в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе.
Фонтанка.Ру06:35

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В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке

РИА Новости06:48

Гражданке РФ, проголосовавшей в Израиле трижды, грозит наказание за неоднократное голосование

Эхо Москвы11:21

В ЦИК оценили сообщения о трижды проголосовавшей в Израиле россиянке

RT на русском07:21

Оказывается, по поправкам можно проголосовать трижды (и даже если вам нет 18). Жительница Израиля — о том, как это у нее получилось

Дождь08:19

Проживающая в Израиле россиянка объяснила свое многократное голосование

РБК11:56

ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля

Интерфакс05:59

Россиянке, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам, пригрозили уголовным делом в РФ

Znak.com04:27
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

MedikForum.ru 11:36
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Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

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Общество

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Российская газета 09:23
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
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Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
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Футбол

«Барселона» подтвердила трансфер Артура в «Ювентус»

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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия вчера в 01:07
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Происшествия

Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале

Московский Комсомолец 11:37
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Общество

В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе

Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.
РИА Новости 11:09
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Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
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Авто

Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
ГЛАС.RU 07:55
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Авто

Audi отзывает в России 389 автомобилей

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Audi A3 и A6, проданные в период с 2017 по 2019 годы.
REGNUM 08:02
Футбол

«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения

Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
Спорт день за днем 07:27
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
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Футбол

«Челси» победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В первом тайме обе команды могли огорчить друг друга, но и коллективу Фрэнка Лэмпарда, и команде Брендана Роджерса не хватало точности в завершающих ударах.
ODDS.ru вчера в 12:51
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Экономика

В России создадут резерв из 300 млн защитных масок

Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
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Политика

В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
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Экономика

Государство получило более 1 трлн рублей дивидендов за 2017-2019 годы

Государство за период 2017-2019 годов получило более 1 трлн рублей дивидендов от акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности.
ТАСС 10:10
Футбол

Курзава продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Прежний контракт игрока истекал 30 июня 2020 года. Курзава перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2015 года.
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
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Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
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Здоровье

Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение

"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Взгляд-инфо 05:39
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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