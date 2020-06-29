Общество

ВедомостиВедомостиЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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с чего всё началось
Ранее «МБХ медиа» рассказали
 о россиянке — жительнице Израиля, которая, по ее словам, смогла проголосовать трижды: через электронное голосование, в посольстве России в Тель-Авиве, а затем в консульстве в Хайфе.
Фонтанка.Ру06:35

Подробнее о событии

В ЦИК оценили сообщения о трижды проголосовавшей в Израиле россиянке

RT на русском07:21

Оказывается, за поправки можно проголосовать трижды (и даже если вам нет 18). Жительница Израиля — о том, как это у нее получилось

Дождь08:19

Гражданка РФ Ильински, голосовавшая в Израиле по Конституции трижды,ставила целью проверить систему на наличие ошибок

Эхо Москвы08:42

В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке

РИА Новости06:48

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

РБК07:07

ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля

Интерфакс05:59

Россиянке, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам, пригрозили уголовным делом в РФ

Znak.com04:27
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро понедельника, 29 июня, за сутки еще у 97 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:23
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Здоровье

В Туле повысилась эффективность лечения коронавируса на дому

В городской клинической больнице №2 г Тулы имени Е.Г.Лазарева создан дистанционный консилиум врачей.
Первый Тульский 07:12
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
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Общество

Для россиян началась сокращенная рабочая неделя

Сокращенная рабочая неделя пройдет в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.
Астрахань.Ру 01:35
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Общество

В Татарстане провели пробный ЕГЭ по географии без выпускников

В Татарстане сегодня провели пробный ЕГЭ по географии.
Татар-информ 06:06
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Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
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Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
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Культура

Сотрудники ГБУ «Центр» запустили серию образовательных фильмов

Методисты Государственного бюджетного учреждения «Центр» 29 июня запустили серию образовательных фильмов в рамках проекта «Памятники центра».
Арбатские вести 08:56
Происшествия

В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
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Общество

Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
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Авто

BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series

Немецкая компания BMW в сентябре 2020 года начнет продажи в России моделей 8-Series Coupe и 8-Series Gran Coupe в исполнении Golden Thunder Edition.
Известия 06:45
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
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Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет

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В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27

CyberSport.ru 02:32
Общество

Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР

В связи с эпидемиологической ситуацией, которая привела к длительному периоду работы в удаленном режиме, срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую был изменен - его продлили с 30 июня до 31 октября текущего года.
Комсомольская правда 08:57
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