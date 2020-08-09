ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что более 54% избирателей проголосовали на выборах президента страны по состоянию на 12.00 мск, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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