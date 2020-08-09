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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что более 54% избирателей проголосовали на выборах президента страны по состоянию на 12.00 мск, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
РБК

ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися

РБК06:28
News.ru

Президентские выборы в Белоруссии признали состоявшимися

News.ru06:00
ТАСС

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка превысила 54%

ТАСС06:11
RT на русском

ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись

RT на русском06:06
Ёлдаш

Выборы в Белоруссии состоялись, явка превысила 50%

Ёлдаш06:02
РИА Новости

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

РИА Новости06:19
Евразия Daily

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

Евразия Daily05:58
КП - Беларусь

ЦИК Беларуси около часа дня 9 августа: Президентские выборы в стране состоялись

КП - Беларусь06:11

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Известия01:31

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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