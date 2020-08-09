Явка на выборах в Белоруссии составила 45,33%
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Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщила в воскресенье, 9 августа, глава ЦИК республики Лидия Ермошина.В источнике
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