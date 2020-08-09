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Известия
Известия

Явка на выборах в Белоруссии составила 45,33%

Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщила в воскресенье, 9 августа, глава ЦИК республики Лидия Ермошина.В источнике
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РБК

ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися

РБК06:28
РИА Новости

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

РИА Новости06:19
Народные новости

ЦИК Белоруссии назвал явку избирателей на 10 утра

Народные новости04:04
ТАСС

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка превысила 54%

ТАСС05:54
Известия

Явка на выборах в Белоруссии составила 45,33%

Известия04:34
RT на русском

Как проходит голосование в Белоруссии

RT на русском07:39
Коммерсантъ

ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ05:56
КП - Беларусь

По данным на 14:00 в Беларуси проголосовали 65,19% избирателей

КП - Беларусь08:10

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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