ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
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Президент страны считается избранным, когда за него проголосовали больше половины принявших участие в данной процедуре. На выборах проголосовал и сам Александр Лукашенко, он посетил избирательный участок в Минске. Действующий президент Белоруссии баллотируется на этот пост шестой раз подряд.В источнике
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