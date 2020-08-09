ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

Президент страны считается избранным, когда за него проголосовали больше половины принявших участие в данной процедуре. На выборах проголосовал и сам Александр Лукашенко, он посетил избирательный участок в Минске. Действующий президент Белоруссии баллотируется на этот пост шестой раз подряд.