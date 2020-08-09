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RuNews24.ru
RuNews24.ru

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

Президент страны считается избранным, когда за него проголосовали больше половины принявших участие в данной процедуре. На выборах проголосовал и сам Александр Лукашенко, он посетил избирательный участок в Минске. Действующий президент Белоруссии баллотируется на этот пост шестой раз подряд.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Выборы в Белоруссии признали состоявшимися

Lenta.ru06:32
РБК

ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися

РБК06:28
News.ru

Президентские выборы в Белоруссии признали состоявшимися

News.ru06:00
ТАСС

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка превысила 54%

ТАСС06:11
RT на русском

ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись

RT на русском06:06
Коммерсантъ

ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ05:56
РИА Новости

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

РИА Новости06:19
КП - Беларусь

ЦИК Беларуси около часа дня 9 августа: Президентские выборы в стране состоялись

КП - Беларусь06:11

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
4

Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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Слухи: Sony сорит деньгами, покупая эксклюзивы для PlayStation 5

Ведущий Kinda Funny Имран Хан (Imran Khan) продолжил делиться подробностями стратегии Sony Interactive Entertainment по продвижению PlayStation 5. По его словам, компания разбрасывается внушительными суммами ради эксклюзивного контента в мультиплатформенных играх.
3DNews10:57
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы научились не только вызывать перебои в функционировании электроники американских беспилотников, но и перехватить управление ими, пишут СМИ.
Территория новостей03:16
73

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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