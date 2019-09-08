Политика
Lenta.ruЦИК признала действительным голосование на всех участках в России
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.
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Случаи вбросов в ходе голосования зафиксированы на пяти избирательных участках
Эхо Москвывчера в 16:52
Памфилова: Голосование завершено, серьезных нарушений не зафиксировано
Российская газетавчера в 14:27
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
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РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Футбол
Фанаты аргентинской «Химнасии» устроили невероятную встречу Марадоне
Фанаты аргентинского клуба «Химнасия» из Ла-Платы очень тепло поприветствовали нового главного тренера команды — легенду мирового футбола Диего Марадону.
Sport24.ru вчера в 18:27
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
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Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском вчера в 11:32
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
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Хорохордин победил на выборах главы Алтая с 58% голосов
РБК вчера в 22:42
Здоровье
Врачи рассказали, как грецкий орех воздействует на организм
MedikForum.ru вчера в 10:55
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия 07 сентября в 22:48
Политика
Александр Осипов побеждает на выборах главы Забайкалья
ФедералПресс вчера в 20:41
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
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Центробанк понизил ключевую ставку до 7 процентов
На сайте регулятора сообщается, что с 9 сентября 2019 года ключевая ставка составит 7 %. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 4,0 %. «В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4 %», – говорится в официальном сообщении Центробанка.
ФедералПресс 06 сентября в 06:33
Культура
Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»
14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал».
MySLO.ru вчера в 07:42
Политика
Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя
Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Первые итоги выборов: победа глав регионов, Москва — без экзитполов, ЛДПР лидирует в Хабаровском крае
Первые результаты На выборах глав регионов пока лидируют действующие губернаторы или же исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным.
Forbes вчера в 13:18
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04