Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.

ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России

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