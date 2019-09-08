Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ни на одном участке не было зафиксировано серьезных нарушений. По данным Центризбиркома, голосование на всех участках по всей России признано действительным.

Голосование на всех избирательных участках РФ признано действительным

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