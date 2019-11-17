Политика

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Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись во всех округах. Избраны все 110 депутатов законодательного органа, сообщила в воскресенье, 17 ноября, глава ЦИК республики Лидия Ермошина. «Все избирательные округа отчитались о том, что выборы у них состоялись», — цитирует ее ТАСС.
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Центризбирком: выборы в парламент Белоруссии состоялись во всех округах

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