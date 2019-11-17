Политика
ИзвестияЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись во всех округах. Избраны все 110 депутатов законодательного органа, сообщила в воскресенье, 17 ноября, глава ЦИК республики Лидия Ермошина. «Все избирательные округа отчитались о том, что выборы у них состоялись», — цитирует ее ТАСС.
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35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 13:36
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
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В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
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В ночь на субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории две ракеты.
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Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
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В Благовещенске восстановили водоснабжение
Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске, нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
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Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
Здоровье
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В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Общество
В России захотели ужесточить правила продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.