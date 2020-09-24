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REGNUM
REGNUM

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, про просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения

Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
Подъёмвчера в 09:37
Подробнее о событии
News.ru

Победившая на выборах уборщица рассказала о формировании своей команды

News.ru14:53
Lenta.ru

Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

Lenta.ru14:24
РИА Новости

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

РИА Новостивчера в 16:19
Телеканал 360°

Уборщица случайно стала депутатом, а потом и главой поселения в Костромской области. Что о ней известно?

Телеканал 360°07:40
Ридус

«Милая, все получится»: Сеть ободрила уборщицу, случайно выигравшую выборы

Ридус07:01
k1news.ru

Костромская уборщица прославилась на всю страну после выборов

k1news.ru04:10
Подъём

«Я расстроился»: глава поселения в Костромской области прокомментировал проигрыш уборщице на выборах

Подъём07:43

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
Российская газета14:45
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Смольный прокомментировал очередь из скорых у Покровской больницы

В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.
Вести.Ru11:07
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ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, форварды армейцев Максим Шалунов и Максим Мамин записали на свой счет три очка за результативность.
РИА Новости14:57

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум

Напомним, что политический кризис в Венесуэле продолжается с января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признавать власть переизбравшегося на второй срок Николаса Мадуро и объявил себя президентом страны.
Царьград15:07

Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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