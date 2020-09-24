Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, про просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.

С чего всё началось «Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации. Подъём вчера в 09:37