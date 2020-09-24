ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, про просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
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«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения
Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
Подъёмвчера в 09:37
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