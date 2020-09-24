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REGNUM
REGNUM

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
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Ридус

«Милая, все получится»: Сеть ободрила уборщицу, случайно выигравшую выборы

Ридусвчера в 07:01
Вести.Ru

Победа уборщицы и тракториста: протестное голосование в регионах привело к успеху случайных кандидатов

Вести.Ru18:44
РЕН ТВ

Победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РЕН ТВвчера в 13:00
Lenta.ru

Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

Lenta.ruвчера в 14:24
Подъём

«Я расстроился»: глава поселения в Костромской области прокомментировал проигрыш уборщице на выборах

Подъёмвчера в 07:43
РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РИА Новости19:03
k1news.ru

Костромская уборщица прославилась на всю страну после выборов

k1news.ruвчера в 04:10

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
5

Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
RT на русском19:38

В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.
Профильвчера в 11:45
31

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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«Сбер» в ноябре представит новую трехлетнюю стратегию развития

"Сбер" планирует в ноябре провести День инвестора, на котором будет презентована новая стратегия развития на следующие три года, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
ТАССвчера в 05:57
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РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ru23 сентября в 06:27
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Школьника из Гонконга приговорили к тюрьме за участие в беспорядках

Гонконг, Китай, 25 сентября 2020, 06:42 — REGNUM Суд в Гонконге признал подростка, которому на момент совершения преступления было 16 лет, виновным в участии в избиении двух полицейских в июле 2019 года и приговорил его к трём годам и четырём месяцам тюрьмы.
REGNUM23:42