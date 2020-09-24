Школьника из Гонконга приговорили к тюрьме за участие в беспорядках

Гонконг, Китай, 25 сентября 2020, 06:42 — REGNUM Суд в Гонконге признал подростка, которому на момент совершения преступления было 16 лет, виновным в участии в избиении двух полицейских в июле 2019 года и приговорил его к трём годам и четырём месяцам тюрьмы.