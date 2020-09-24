ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
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Уборщица случайно стала депутатом, а потом и главой поселения в Костромской области. Что о ней известно?
Телеканал 360°вчера в 07:40