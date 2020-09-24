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REGNUM
REGNUM

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
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РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РИА Новости19:03
РЕН ТВ

Победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РЕН ТВвчера в 13:00
Ридус

«Милая, все получится»: Сеть ободрила уборщицу, случайно выигравшую выборы

Ридусвчера в 07:01
Подъём

«Я расстроился»: глава поселения в Костромской области прокомментировал проигрыш уборщице на выборах

Подъёмвчера в 07:43
Телеканал 360°

Уборщица случайно стала депутатом, а потом и главой поселения в Костромской области. Что о ней известно?

Телеканал 360°вчера в 07:40
Lenta.ru

Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

Lenta.ruвчера в 14:24
k1news.ru

Костромская уборщица прославилась на всю страну после выборов

k1news.ruвчера в 04:10

Никитин и Голодец подписали соглашение о цифровых платформах

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение 23 сентября, в среду, на Всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписали губернатор Глеб Никитин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.
Никитин и Голодец подписали соглашение о цифровых платформах
Newsroom2423 сентября в 12:06
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РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней.
Mockva.ruвчера в 10:33
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Из-за ковидных ограничений на Алтае упало число заявок на сделки с недвижимостью

По данным Росреестра, в 2020 году в Алтайском крае наблюдается нетрадиционная статистика по обращениям заявителей по оформлению прав на недвижимость В ведомстве падение заявок связывают с ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Толк21:18

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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