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REGNUM
REGNUM

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Памфилова Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.В источнике
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Lenta.ru

Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

Lenta.ruвчера в 14:24
Вести.Ru

Победа уборщицы и тракториста: протестное голосование в регионах привело к успеху случайных кандидатов

Вести.Ru18:44
РЕН ТВ

Победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РЕН ТВвчера в 13:00
РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

РИА Новости19:03
Подъём

«Я расстроился»: глава поселения в Костромской области прокомментировал проигрыш уборщице на выборах

Подъёмвчера в 07:43
Ридус

«Милая, все получится»: Сеть ободрила уборщицу, случайно выигравшую выборы

Ридусвчера в 07:01
k1news.ru

Костромская уборщица прославилась на всю страну после выборов

k1news.ruвчера в 04:10

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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В бюджете Ростовской области увеличены расходы на социальную сферу

В результате переформатирования расходов областного бюджета в 2020 году в целях ограничения роста платы граждан за «коммуналку» муниципальным образованиям дополнительно направят 70 млн рублей на возмещение расходов предприятиям ЖКХ.
Правительство Ростовской областивчера в 10:08

В Кузбассе из-за SARS-CoV-2 закрыли девять образовательных учреждений

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — заявила она.
REGNUMвчера в 03:19
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