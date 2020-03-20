Коронавирус

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ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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с чего всё началось

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.
ТАСС04:51

Подробнее о событии

ЦИК проведет инструктаж регионов по профилактике COVID-19 при голосовании

РБК05:15

Центризбирком расширил возможности досрочного и надомного голосования по поправкам в Конституцию с 3-х до 7-ми дней

Эхо Москвы05:02

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ТАСС04:51

ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию

Газета.Ru04:37

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

РИА Новости04:53
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Общество

Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:52
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Политика

Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»

На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Русская Планета 05:19
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Путешествия

«TUI Россия» аннулировал все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля

Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Интерфакс 04:46
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Здоровье

Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Новый День вчера в 20:50
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Биатлон

До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону

Вице-президент СБР Валерий Польховский подготовит варианты для формирования тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон 2020/21.
LiveSport.ru вчера в 13:54
Происшествия

Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей

Газета.Ru вчера в 08:18
Общество

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Газета.Ru вчера в 14:11
Здоровье

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков Фото пресс-службы правительства Тульской области Сегодня представитель региональной оперативной группы, министр здравоохранения региона Алексей Эрк провел брифинг для тульских журналистов.
MySLO.ru 04:51
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Гаджеты

Nokia презентовала бюджетный смартфон

Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
Piter.tv 03:16
Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

Газета.Ru 04:38
Происшествия

СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»

В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.
РБК 05:19
Общество

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

РИА Новости 03:33
Транспорт

Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине

В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи.
Lenta.ru 05:13
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Таиланд стал недоступен для туристов

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.
Travel Russian News вчера в 17:04
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
News.ru 01:36
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
РИА Новости вчера в 11:40
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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