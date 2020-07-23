Политика
ФедералПрессЦИК рассмотрит вопрос о досрочном голосовании на выборах 13 сентября
«О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», – сказано в повестке предстоящего заседания.
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ЦИК РФ завтра утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
Вестник Кавказавчера в 04:03
ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Парламентская газетавчера в 03:42
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Путешествия
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 02:22
Здоровье
248 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За сутки в Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
ToDay News Ufa 04:30
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 22 июля в 06:27
Политика
СМИ: Думская оппозиция получит места в Совфеде в обмен на отказ от участия в выборах губернаторов
Взамен, сообщает издание, их партии не будут выставлять своих кандидатов в губернаторы в этих регионах, ЛДПР также может отказаться от выдвижения губернатора в Еврейской автономной области, а КПРФ - в Татарстане.
ЗакC.Ру 05:19
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Лучшим игроком АПЛ станет кто-то из „Ливерпуля“. Эта награда всегда достается „Ливерпулю“»
В двух прошлых сезонах чемпионом Англии становился «Манчестер Сити», но несмотря на это награду лучшему игроку сезона оба раза получал футболист «Ливерпуля».
Спорт-Экспресс 04:51
Общество
В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
Футбол
Геркус назвал иск московского «Локомотива» к нему «позорищем»
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящее судебное заседание по иску ФК к нему.
ProstoProSport 05:14
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Evo-rus.com вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Происшествия
В Башкирии в реке обнаружили тело 10-летней девочки
Уфа, 24 июля 2020, 10:56 — REGNUM Тело пропавшей пять дней назад десятилетней девочки обнаружили в Башкирии.
REGNUM 03:56
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09
Авто
Почему россияне не хотят покупать электромобили
Если первое достоинство не вызывает вопросов, то отсутствие характерного звука может только увеличить количество аварий с пешеходами, которые привыкли ориентироваться на слух.
Car.ru 00:21
Политика
Глава правительства Болгарии объявил об отставке четырех министров
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку министра финансов Владислава Горанова, министра экономики Эмила Караниколова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра туризма Николину Ангелкову, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 05:24