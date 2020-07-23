«О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», – сказано в повестке предстоящего заседания.

ЦИК рассмотрит вопрос о досрочном голосовании на выборах 13 сентября

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