Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обсудят с региональными избиркомами возможность голосования в течение двух-трёх дней на выборах в сентябре 2020 года. Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения выборов осенью в течение двух-трех дней.

ЦИК рассмотрит возможность голосования на выборах в течение 2-3 дней

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