Политика
Наша версияЦИК рассмотрит возможность голосования на выборах в течение 2-3 дней
Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обсудят с региональными избиркомами возможность голосования в течение двух-трёх дней на выборах в сентябре 2020 года. Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения выборов осенью в течение двух-трех дней.
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«Все это оттого, что не удалось сорвать голосование». Эксперт о нападках на главу ЦИК
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На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
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