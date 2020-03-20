Центризбирком РФ разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование. На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

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