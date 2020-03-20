Коронавирус
Вести.RuЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
Центризбирком РФ разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование. На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
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Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
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На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей
Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть
США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для "стабилизации рынка нефти", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Общество
Российские суды изменили режим работы из-за коронавируса
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Спорт
DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam
Общество
В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта
18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Авто
ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Общество
ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»
Агентство ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Путину». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает «Эхо Москвы».
Спорт
Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Наука
Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»
Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским
Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
Здоровье
Омский роддом освобождают от рожениц для больных коронавирусом
Женщинам на поздних сроках вызывают роды.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.