Коронавирус

Вести.RuВести.RuЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

Центризбирком РФ разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование. На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
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В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

РИА Новости08:13

ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

РБК06:47

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

ТАСС07:32

Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование по изменению Конституции в течение недели, до 22 апреля

Эхо Москвы06:31
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Российские суды изменили режим работы из-за коронавируса

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
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Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

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ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
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Агентство ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Путину». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает «Эхо Москвы».
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Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
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Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским

Президент России Владимир Путин полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко официально не признает Крым российским из-за желания выстраивать добрососедские отношения с украинской стороной.
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ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

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