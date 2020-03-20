Коронавирус
ВедомостиЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования.
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Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Общество
Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России
Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Шоу-бизнес
Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой
Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы
Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Футбол
«МЮ» хочет купить Лемара. Клуб уже общался с агентами игрока
Как сообщает ESPN, на прошлой неделе агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед».
Энергетика
ОПЕК провела переговоры с нефтяным регулятором США
Телефонный разговор состоялся между железнодорожной комиссией штата Техас, которая регулирует в США нефтяную отрасль и генеральным секретарём ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.
Шоу-бизнес
После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело
После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Хоккей
Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ
Российская звезда "Рейнджерс" Артемий Панарин сообщил, что в Нью-Йорке спокойная обстановка, несмотря на эпидемию коронавируса.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Общество
На Ставрополье еще у 11 человек выявлено подозрение на коронавирус
На Ставрополье выявили еще 11 подозрений на коронавирус.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне
Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.