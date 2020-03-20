Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования.
Читать в источнике
Комментировать797

Подробнее о событии

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

РИА Новости08:13

ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

РБК06:47

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы07:03

ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

ТАСС07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском 07:32
Общество

Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России

Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Российский Диалог 10:39
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой

Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Bimru.ru 09:10
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
РИА Новости 12:43
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:44
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:34
Экономика

Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы

Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Forbes 10:42
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Футбол

«МЮ» хочет купить Лемара. Клуб уже общался с агентами игрока

Как сообщает ESPN, на прошлой неделе агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 12:29
Энергетика

ОПЕК провела переговоры с нефтяным регулятором США

Телефонный разговор состоялся между железнодорожной комиссией штата Техас, которая регулирует в США нефтяную отрасль и генеральным секретарём ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.
News.ru 13:58
Шоу-бизнес

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Wday.ru 00:19
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Хоккей

Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ

Российская звезда "Рейнджерс" Артемий Панарин сообщил, что в Нью-Йорке спокойная обстановка, несмотря на эпидемию коронавируса.
Sport.ru 12:59
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Общество

На Ставрополье еще у 11 человек выявлено подозрение на коронавирус

На Ставрополье выявили еще 11 подозрений на коронавирус.
ГТРК Ставрополье 11:03
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета 11:03
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное