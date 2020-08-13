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Ведомости
Ведомости

ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.В источнике
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ТАСС

История акций протеста в Белоруссии против результатов выборов президента

ТАСС09:07
Коммерсантъ

ЦИК: в Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%

Коммерсантъ05:45
РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

РБК06:35
Телеканал 360°

ЦИК Белоруссии: за Тихановскую проголосовали 15% минчан

Телеканал 360°06:15
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

RT на русском05:45
URA.Ru

Тихановской могут отдать власть в Белоруссии. Правительство страны подает сигналы

URA.Ru06:43
РИА Новости

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

РИА Новости05:38

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Ведомости08:54
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
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В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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