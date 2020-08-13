ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
Смотрите также
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии
В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
«Пропавший» накануне Михаил Ефремов нашелся
Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
В России могут начать выдавать кредиты через банкомат по биометрии
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Мишустин предложил главе Минздрава проверить зрение
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
Телеведущий Артур Цветков ввязался в конфликт с сотрудником фастфуда
Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ
Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Госдолг России превысил резервы правительства
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.В источнике
Подробнее о событии