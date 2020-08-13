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Государственные Вести
Государственные Вести

ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

По данным ЦИК, Лукашенко одержал уверенную победу. Однако соратники Тихановской не согласились с официальными итогами выборов. Четвертый день подряд по всей Белоруссии проходят акции протеста.В источнике
Подробнее о событии
Новая газета

Вброшенный президент. Как белорусские УИКи не смогли «нарисовать» нужный результат Лукашенко, а Тихановская выиграла выборы. Исследование «Новой»

Новая газета12:45
ТАСС

История акций протеста в Белоруссии против результатов выборов президента

ТАСС09:07
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

RT на русском05:45
РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

РБК06:35
URA.Ru

Тихановской могут отдать власть в Белоруссии. Правительство страны подает сигналы

URA.Ru06:43
Коммерсантъ

ЦИК: в Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%

Коммерсантъ05:45
РИА Новости

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

РИА Новости05:38

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
34

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
89

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,2K

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21