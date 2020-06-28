с чего всё началось

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

Общество Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". 7

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Общество Проезд по дорогам в Приморье закрыли из-за волны паводка По данным пресс-службы краевого правительства, проезд ограничен на 3-4 км автодороги Загорное — Краснояровка, на 2-3 км дороги Лукьяновка — Новопокровка, на 650-м км дороги в село Абражеевка, на 1-м км автодороги ОРП — Ленино, на подъезде к селу Подгорное, а также на трех участках автодороги 300 км — Фурманово. 2

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 656

Наука Американского саблезубого сумчатого тигра исключили из хищников Согласно новому анализу, наиболее вероятно, что «сумчатый саблезубый тигр» питался уже погибшими животными, отрывая крупные куски мяса от тех частей туши, где было немного костей. 18

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,7K

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Политика «Конституция прямого действия». Эксперты объяснили пользу поправок в Основной закон О поправках нужно знать не с чужих слов Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию.

Автоспорт Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.