Общество
RT на русскомЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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с чего всё началось
Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram.Ведомости06:41
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Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Общество
Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов Фадеева
Врач-диетолог Инна Кононенко оценила состояние похудевшего на 100 килограммов российского продюсера и музыканта Максима Фадеева.
Lenta.ru 19:27
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
Общество
Проезд по дорогам в Приморье закрыли из-за волны паводка
По данным пресс-службы краевого правительства, проезд ограничен на 3-4 км автодороги Загорное — Краснояровка, на 2-3 км дороги Лукьяновка — Новопокровка, на 650-м км дороги в село Абражеевка, на 1-м км автодороги ОРП — Ленино, на подъезде к селу Подгорное, а также на трех участках автодороги 300 км — Фурманово.
EastRussia 19:54
Музыка
Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип «Parasite Eve»
Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve".
РИА Новости 17:46
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Наука
Американского саблезубого сумчатого тигра исключили из хищников
Согласно новому анализу, наиболее вероятно, что «сумчатый саблезубый тигр» питался уже погибшими животными, отрывая крупные куски мяса от тех частей туши, где было немного костей.
N+1 вчера в 03:42
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента.
Вести.Ru 18:38
Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru 17:00
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Политика
Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
Полит.ру 08:01
Происшествия
Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Долинском районе
ДТП произошло в Долинском районе 27 июня в 21:45.
АСТВ 19:27
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
Здоровье
Врач назвала полезное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для поддержания здоровья.
Московский Комсомолец 15:39
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Политика
«Конституция прямого действия». Эксперты объяснили пользу поправок в Основной закон
О поправках нужно знать не с чужих слов Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию.
АМИТЕЛ 20:51
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Автоспорт
Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном
Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.
Чемпионат 08:57
Общество
ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord 07:46
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей 00:43
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец 05:36
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Игры
GOG распродает игры вселенной Ведьмака с большими скидками
В популярном сервисе цифровой дистрибуции GOG была запущена новая акция, в рамках которой распродаются с большими скидками распродаются игры вселенной Ведьмака.
Ferra 07:47
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12