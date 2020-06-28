Общество
RT на русскомЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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с чего всё началось
Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram.Ведомости06:41
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
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РБК 09:56
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Политика
Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма
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РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
Разгром иностранцами припаркованных машин в Воронеже попал на видео
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Kursk.com 09:57
Футбол
Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты»
Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».
LiveResult.Ru 08:33
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества главы "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн руб. Основной фигурант дела — бывший бизнес-партнер господина Чубайса Илья Сучков.
Коммерсантъ 08:45
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
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Происшествия
«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции
Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия
Эколог назвал преступлением новое загрязнение по вине «Норникеля»
Московский Комсомолец 10:01
Общество
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Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета вчера в 13:06
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Экономика
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газета вчера в 23:00
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04