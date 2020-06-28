Общество

RT на русскомRT на русскомЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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с чего всё началось
Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил
 Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram.
Ведомости06:41

Подробнее о событии

ЦИК заявила о хакерской атаке из-за границы на сайт о Конституции

РБК08:04

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

RT на русском07:00

На сайт конституция2020.рф были совершены кибератаки

ТАСС06:28

ЦИК заявил об атаках на сайт голосования по Конституции

Коммерсантъ06:45

ЦИК сообщил об атаке на сайт о поправках в Конституцию

Ведомости06:41

В ЦИК заявили о хакерских атаках на сайт Конституция2020.рф

Известия06:53

ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

РИА Новости06:28
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ вчера в 10:56
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости 00:17
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Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго

В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Политика

Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма

На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года.
РИА Новости вчера в 13:00
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Происшествия

Разгром иностранцами припаркованных машин в Воронеже попал на видео

В жилом комплексе «Московский квартал» парни разгромили несколько припаркованных машин.
Kursk.com 09:57
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Футбол

Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты»

Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».
LiveResult.Ru 08:33
Происшествия

В Волгоградской области у сторожа детского лагеря изъяли винтовку

РИАЦ 05:36
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
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Происшествия

На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп

РИА Новости 09:35
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества главы "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн руб. Основной фигурант дела — бывший бизнес-партнер господина Чубайса Илья Сучков.
Коммерсантъ 08:45
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Авто

Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге

Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,3K
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия

Эколог назвал преступлением новое загрязнение по вине «Норникеля»

Московский Комсомолец 10:01
Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета вчера в 13:06
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Экономика

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газета вчера в 23:00
Интернет

Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память

Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
5
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
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Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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