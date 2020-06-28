с чего всё началось

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

Происшествия Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).

Автоспорт Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».

Политика Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. 3

Футбол Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты» Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 49

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества главы "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн руб. Основной фигурант дела — бывший бизнес-партнер господина Чубайса Илья Сучков. 40

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 560

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,3K

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 97

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 146

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,2K

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 597

Экономика Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 245