Общество
RT на русскомЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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с чего всё началось
Сайт конституция2020.рф, на котором разъясняются предлагаемые поправки в Конституцию и голосование по ним, с утра подвергается DDoS-атаке, заявил Центризбирком (ЦИК) в своем канале в Telegram.Ведомости06:41
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Шоу-бизнес
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Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Российская газета 11:53
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 01:00
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Общество
Китайский блогер восхитился «самым удивительным» блюдом русской кухни
Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
РИА Новости 12:14
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Политика
МБХ: Кириенко обещал Путину явку в 65% на голосовании по Конституции
Политолог Валерий Соловей заявил, что заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко обещал Путину явку не менее 65% на голосовании по Конституции, сообщает «МБХ медиа».
Полит.ру 10:01
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
В российских школах внедрят цифровую образовательную среду
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
Первый Тульский 12:45
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Культура
Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову
Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 59 случаев коронавирусной инфекции, такие данные приводит оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг 05:36
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Политика
Египет намерен закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело 08:37
Экономика
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 08:56
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам.
Lenta.ru 11:30