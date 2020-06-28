с чего всё началось

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

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Армия и оружие «До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.

Происшествия «Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. 376

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 839

Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,4K

Общество В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь". 867

Происшествия Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко. 6

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию. 15

Политика МБХ: Кириенко обещал Путину явку в 65% на голосовании по Конституции Политолог Валерий Соловей заявил, что заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко обещал Путину явку не менее 65% на голосовании по Конституции, сообщает «МБХ медиа».

Общество В российских школах внедрят цифровую образовательную среду В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета. 186

Культура Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников. 7

Общество Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 6K

Политика Египет намерен закупить 500 российских танков Т-90МС Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС. 16

Экономика Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu. 3