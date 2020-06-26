Общество

ВедомостиВедомостиЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
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ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

РБК07:20

Сайт ЦИКа подвергся DDoS-атаке

Коммерсантъ07:02

Зампред ЦИК сообщил о возможной хакерской атаке на сайт комиссии

ТАСС06:56

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

РИА Новости07:01

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Lenta.ru06:40

Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке

RT на русском06:36

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Дождь06:36
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Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

Экология Регионов вчера в 03:35
1
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
982
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
2
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
15
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
1K
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
42
Происшествия

В Набережных Челнах собака набросилась на 11-летнюю девочку

Около 8 утра 25 июня собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ.
REGNUM 03:17
29
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
2
Кино

Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета вчера в 07:03
Общество

Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram.
Телеканал RTVI вчера в 12:59
115
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
288
Политика

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
4,7K
Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
9
Общество

В Пермском крае с 4 июля начнут открывать детские лагеря

Лагеря для летнего детского отдыха начнут открывать в Пермском крае с 4 июля.
АиФ Пермь 07:14
Общество

Беглов предупредил петербуржцев о второй волне коронавируса

Санкт-Петербург, 26 июня 2020, 09:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:49
241
Футбол

Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено на 24 июля

Стала известна новая дата судебного заседания по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru 06:34
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
202
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
322
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
12
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru 24 июня в 22:58
996
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
53
Общество

Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов заявила, что количество съеденной черешни не должно выходить за пределы обозначенной нормы.
Live24 вчера в 13:22
23
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
939
Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
6
Кино

Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир»

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, опубликовал трейлер сериала «Дивный новый мир».
News.ru 06:11
2
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
289
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