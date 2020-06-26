Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

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Происшествия В Набережных Челнах собака набросилась на 11-летнюю девочку Около 8 утра 25 июня собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ. 29

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Общество В Пермском крае с 4 июля начнут открывать детские лагеря Лагеря для летнего детского отдыха начнут открывать в Пермском крае с 4 июля.

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Политика Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. 6

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3K