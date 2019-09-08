День тишины перед выборами в России прошёл без серьёзных нарушений. Об этом сообщил в воскресенье, 8 сентября, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. День тишины прошёл в полном спокойствии.

ЦИК сообщила об отсутствии нарушений в день тишины перед выборами

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