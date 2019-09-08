Политика

News.ruNews.ruЦИК сообщила об отсутствии нарушений в день тишины перед выборами

День тишины перед выборами в России прошёл без серьёзных нарушений. Об этом сообщил в воскресенье, 8 сентября, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. День тишины прошёл в полном спокойствии.
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ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

ТАСС01:30

День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК

РИА Новости01:34

Зампред ЦИК: нарушений в день тишины перед выборами не было

РЕН ТВ01:44

ЦИК не нашла серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

РБК02:58

В ЦИК рассказали об отсутствии нарушений в день тишины

Известия02:06

В ЦИК рассказали о спокойном дне тишины

Lenta.ru01:58

Центризбирком дал оценку Дню тишины в России

URA.Ru02:23
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Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Происшествия

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

РБК 07:32
Политика

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

Коммерсантъ 08:30
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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Политика

Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Общество

В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция

REGNUM вчера в 22:59
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины

Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Здоровье

Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек

Известия 08:53
Армия и оружие

Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою

Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Кино

Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино

Красная весна вчера в 12:25
Политика

Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты

Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
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Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ

В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи»

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Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

РИА Новости 08:51
Культура

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Кино

Звезда «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе

Культуромания 07:55
Происшествия

В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек

В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
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Общество

День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек

На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 06:23
Культура

Московские театры открывают новый сезон

Сразу несколько столичных театров открыли на этой неделе новый сезон.
ТВ Центр 08:39
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Авто

Классический пикап Ford 1953 года выставили на продажу

В Хьюстоне (штат Техас, США) выставили на продажу редчайший экземпляр классического пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
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