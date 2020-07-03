3 июля стали известны официальные результаты голосования по поправкам в Основной закон. Центральная избирательная комиссия подписала итоговый протокол, сообщают «РИА Новости». Окончательная явка составила 67,97%.

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

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