Политика

Магнитогорский рабочийМагнитогорский рабочийЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

3 июля стали известны официальные результаты голосования по поправкам в Основной закон. Центральная избирательная комиссия подписала итоговый протокол, сообщают «РИА Новости». Окончательная явка составила 67,97%.
Читать в источнике
Комментировать719

Подробнее о событии

ЦИК утвердил итоги голосования по конституции. Поправки поддержали 77,92% россиян

ТАСС04:34

Центризбирком утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции

Эхо Москвы05:04

Утверждены итоги голосования по Конституции

Рамблер05:01

ЦИК окончательно утвердил результаты голосования по Конституции

Национальная служба новостей04:46

Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

Вести.Ru04:48

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

РИА Новости04:53

Россияне в Нью-Йорке и Вашингтоне по разному проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Ореанда-Новостивчера в 03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

RT на русском 07:12
1,3K
Здоровье

Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев

Фергана 01 июля в 07:58
41
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
246
Футбол

Чемпионат Казахстана вновь приостановлен из-за коронавируса

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Казахстана по футболу в первый раз был прерван в середине марта.
Матч ТВ 09:17
Общество

2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70

2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru вчера в 11:12
3
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,5K
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Футбол

В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19

Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Политика

Талибы настаивают на отсутствии сговора с Россией в Афганистане

Коммерсантъ 08:42
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
132
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
22
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
401
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
ТАСС 09:11
Авто

Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90

Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
67
Технологии

WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
46
Шоу-бизнес

Жена Панайотова выложила фото со дня рождения певца

Фанаты восхитились красивой парой 1 июля Александр Панайотов отмечал день рождения.
WomanHit.ru 08:38
6
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял Фадеева, который похудел на 100 кг

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
29
Киберспорт

На новой карте Call of Duty: Modern Warfare нашли «крысиную» пасхалку

Игроки обнаружили на новой мультиплеерной карте Call of Duty: Modern Warfare под названием The Cheshire Park необычную пасхалку, связанную с крысами.
Игромания.ру 01 июля в 10:33
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,6K
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
1K
Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
969
Культура

Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров

РБК 08:16
2
Шоу-бизнес

Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН 08:10
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
55
Кино

«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие

Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 вчера в 11:25
1
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,7K
Общество

80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
Новый День 06:20
16
Кино

ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 01 июля в 11:02
63
Финансы

Курс рубля упал до минимальных значений

По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
1
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное