Политика
Магнитогорский рабочийЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
3 июля стали известны официальные результаты голосования по поправкам в Основной закон. Центральная избирательная комиссия подписала итоговый протокол, сообщают «РИА Новости». Окончательная явка составила 67,97%.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса, пережив два инсульта
Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, вызванных коронавирусом, об этом завил глава Цумадинского района.
Российский Диалог 10:28
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 09:40
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс".
РИА Новости 09:23
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Экономика
Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой
Эксперты ожидают, что это приведет к понижению кредитных рейтингов в ближайшее время, а экономики окажутся под угрозой.
Lenta.ru 10:38
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Экономика
Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74%
По данным аналитиков, объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за первое полугодии составил $820,7 млн.
РБК вчера в 05:44
Происшествия
Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой
По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
Футбол
Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
Здоровье
Страшные цифры борьбы с коронавирусом опубликовал глава Склифа
Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Сергей Петриков раскрыл страшную статистику борьбы с COVID-19.
Вечерний курьер 06:15
Фигурное катание
Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте
Фигуристка Бетина Попова выложила в «Инстаграме» большой пост, в котором описала все проблемы, связанные со льдом.
CT news 08:34
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Наука
Пещеру «Таврида» в Крыму планируют открыть для туристов в 2021 году
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 07:17
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Шоу-бизнес
Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro
В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru вчера в 11:00
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17