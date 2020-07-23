Политика

Агентство МоскваАгентство МоскваЦИК утвердил порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о порядке досрочного голосования избирателей на выборах в сентябре 2020 года. Решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

ТАССвчера в 03:20

ЦИК обсудит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

Известиявчера в 05:27

Решение о формате выборов президента Татарстана примет ЦИК России и Роспотребнадзор

Kazanfirst.ruвчера в 04:25

ЦИК РФ завтра утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

Вестник Кавказавчера в 04:03

ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

Парламентская газетавчера в 03:42

ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

News.ruвчера в 03:33

ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

РИА Новости06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
498
Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
5
Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
14
Политика

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
5
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
473
Наука

Предки американских крокодилов пересекли Атлантический океан вплавь

Специалисты Барселонского автономного университета выяснили, что предшественники современных крокодилов появились в Америке из Африканского континента.
Live24 06:01
6
Происшествия

Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»

В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
34
Политика

Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.
Взгляд.ру 04:48
3
Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известия вчера в 22:56
54
Шоу-бизнес

Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей

Экспресс газета 06:28
Футбол

«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ

Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13
Гаджеты

Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake

Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
2
Общество

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
РБК 08:11
2
Политика

Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным еще не определена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля.
Вечерняя Москва 07:40
Политика

Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов

О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Кино

Вышел первый трейлер американской версии сериала «Утопия»

News.ru 06:19
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
521
Футбол

РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
10
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
319
Политика

Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая

Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
1,2K
Общество

Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Газета.Ru вчера в 13:32
118
Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
1K
Общество

Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание

Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.
Эхо Москвы 08:04
Общество

В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество

СКР завершил расследование дела о клевете Навального на ветерана

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.
Life.ru 07:20
276
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
41
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
409
Происшествия

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное