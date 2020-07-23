Политика
Агентство МоскваЦИК утвердил порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о порядке досрочного голосования избирателей на выборах в сентябре 2020 года. Решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.
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Решение о формате выборов президента Татарстана примет ЦИК России и Роспотребнадзор
Kazanfirst.ruвчера в 04:25
ЦИК РФ завтра утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
Вестник Кавказавчера в 04:03
ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Парламентская газетавчера в 03:42
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Наука
Предки американских крокодилов пересекли Атлантический океан вплавь
Специалисты Барселонского автономного университета выяснили, что предшественники современных крокодилов появились в Америке из Африканского континента.
Live24 06:01
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Политика
Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»
В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.
Взгляд.ру 04:48
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей
Экспресс газета 06:28
Футбол
«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Общество
Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
РБК 08:11
Политика
Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным еще не определена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля.
Вечерняя Москва 07:40
Политика
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Политика
Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
Общество
Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Общество
Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание
Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.
Эхо Москвы 08:04
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество
СКР завершил расследование дела о клевете Навального на ветерана
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.
Life.ru 07:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49