Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о порядке досрочного голосования избирателей на выборах в сентябре 2020 года. Решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.

ЦИК утвердил порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

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