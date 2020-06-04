Центральная избирательная комиссия принимает решение, что дистанционное электронное голосование на общероссийском голосовании будет организовано и пройдет в Москве и Нижегородской области.

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, на официальном сайте мэра или правительства Москвы.

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