Общество

Вести.RuВести.RuЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, на официальном сайте мэра или правительства Москвы.
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Жители Москвы и Нижегородской области смогут удаленно участвовать в плебисците по поправкам

Коммерсантъ17:58

В Москве объяснили правила электронного голосования

РБК13:30

Голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате разрешили только Москве и Нижегородской области

Эхо Москвы18:08

Удаленно голосовать за Конституцию разрешили только двум регионам

URA.Ru11:10

В Мосгоризбиркоме рассказали об электронном голосовании в столице

Известия13:28

В ЦИК рассказали, где пройдет дистанционное голосование по Конституции

РЕН ТВ09:22

В Петербурге заявили о готовности к проведению электронного голосования по конституции

ТАСС11:22
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Происшествия

Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке

Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Наука

Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com 03:04
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
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Хоккей

Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккею

Как сообщает Спорт24.Ru, помогать Брагину в сборной России будут Алексей Жамнов — ныне генеральный менеджер "Спартака", Александр Бойков — член тренерского штаба "Красной машины" и Рашит Давыдов — тренер вратарей в СКА и сборной России.
Вести.Ru 16:29
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Происшествия

В Бурятии скончался еще один пациент с коронавирусом

В Бурятии скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом. 4 июня в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а умерла 43-летняя пациентка.
Ариг Ус 21:09
Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
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Здоровье

Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью

Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек.
МТВ онлайн 14:48
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Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру 09:51
Армия и оружие

Экс-разведчик Кедми считает российский «Посейдон» угрозой для США

Бывший разведчик считает, «Посейдоны» лишат США главного преимущества в военном плане — господства в океанах.
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
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Хоккей

НХЛ рассказала о формате плей-офф

Пресс-служба НХЛ рассказала, в каком формате пройдёт плей-офф соревнования.
Sport.ru 16:14
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Армия и оружие

Китай сделал прорыв в разработке истребителей пятого поколения

КНР приняла на вооружение уже второй авианесущий крейсер "Шаньдун" и планирует построить третий, который будет рассчитан для палубных истребителей пятого поколения.
Политическая Экспертиза 06:37
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Общество

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Экономика

Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
Ведомости 21:36
Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Общество

Мосгордума проверит декларацию о доходах спикера Шапошникова

Председатель Мосгордумы, задекларировавший 1 951 949 000 рублей доходов за прошлый год, объяснил, что в декларации за 2018-й отсутствуют 870 млн руб. из-за того, что сделка на тот момент еще не была завершена.
Новые Известия 08:18
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Театры

Мариинский театр из-за пандемии потерял более 1 млрд рублей

InterMedia напоминает: Мариинский театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для публики в середине марта.
ИА InterMedia 10:11
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
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Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы

Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
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