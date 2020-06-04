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Общество Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи Оренбургская областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии четверых детей у многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщила пресс-служба правительства региона. 82

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Армия и оружие Для украинских военных ввели два новых звания В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания. 5

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 335

Общество Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Политика Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.

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Здоровье В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.

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