Коронавирус
ВедомостиЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования.
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Политика
NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис
Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Авто
Компания Porsche назвала сроки выхода двух новинок
На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России
Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
Назван один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается
В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Политика
В США предупредили об опасности попыток изоляции России
Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Общество
В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус
В Москве запустят девять лабораторий для тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 10%
Мировые цены на нефть марки Brent снизились почти на 4%, а на нефть марки WTI — более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Армия и оружие
В России развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом появится радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», которая позволит отслеживать массовые взлеты авиации, запуск крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов в радиусе 3 000 километров.