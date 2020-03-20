Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования.
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ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

РБК06:47

ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

ТАСС07:32

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

РИА Новости04:53

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы07:03
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Политика

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
РИА Новости 15:49
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Авто

Компания Porsche назвала сроки выхода двух новинок

На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche.
Тарантас Ньюс 08:56
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Экономика

Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России

Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
RT на русском 12:39
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Общество

Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
РИА Новости 14:26
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
РИА Новости 12:43
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:16
Общество

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Известия 15:07
Политика

В США предупредили об опасности попыток изоляции России

Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Газета.Ru 15:10
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Soccer.ru 15:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер 18 марта в 12:47
Общество

В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус

В Москве запустят девять лабораторий для тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Коммерсантъ 13:38
Энергетика

Цена нефти WTI упала более чем на 10%

Мировые цены на нефть марки Brent снизились почти на 4%, а на нефть марки WTI — более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:50
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Армия и оружие

В России развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом появится радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», которая позволит отслеживать массовые взлеты авиации, запуск крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов в радиусе 3 000 километров.
МедиаПоток вчера в 10:00
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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