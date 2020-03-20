Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования.

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

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