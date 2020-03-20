ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении общероссийского голосования по конституции на 22 апреля.

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

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