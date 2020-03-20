Политика
РИА НовостиЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении общероссийского голосования по конституции на 22 апреля.
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Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Общество
Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин
Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового Amarok
Компания Volkswagen опубликовала дизайнерский эскиз пикапа Amarok нового поколения.
Финансы
Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов
Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов.
Политика
ЦИК увеличит срок голосования по Конституции
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Экономика
ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II
По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Политика
В США предупредили об опасности попыток изоляции России
Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Автоспорт
Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта
Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.