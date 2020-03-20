Политика

РИА НовостиРИА НовостиЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении общероссийского голосования по конституции на 22 апреля.
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Региональные избиркомы запутались в датах

Коммерсантъ17:48

Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции

РБК09:58

ЦИК должна утвердить положения о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы02:03

Появилось фото бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Газета.Ru09:14

ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

РИА Новости07:36

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

ТАСС09:15

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru09:02
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Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
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Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:04
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
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Авто

Volkswagen показал первые изображения нового Amarok

Компания Volkswagen опубликовала дизайнерский эскиз пикапа Amarok нового поколения.
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Финансы

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

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Газета.Ru 12:44
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
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Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
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Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов.
Комсомольская правда вчера в 18:13
Политика

ЦИК увеличит срок голосования по Конституции

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
БИЗНЕС Online 04:50
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Экономика

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК 17:06
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II

По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Kleo.ru 05:41
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
ФАН 18:34
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В США предупредили об опасности попыток изоляции России

Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Газета.Ru 15:10
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

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«Бавария» предложила Хаверцу контракт с окладом 8 млн евро в год

Sport24.ru 18:06
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Автоспорт

Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта

Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
ТАСС Спорт 09:12
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
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