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РБКЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.
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Какой вывод можно сделать? Голосование прошло максимально открыто... беспрецедентное количество наблюдателей… Голосование прошло свободно у всех наших граждан... Подчеркну, голосование прошло максимально демократично. Сама процедура — есть выражение прямой демократии.
— Элла Памфилова, политикФонтанка.Ру 04:44
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