Политика
Газета.RuЦИК утвердил результаты голосования по Конституции
Итоговый протокол был подписан главой ЦИК Эллой Памфиловой. Ранее Памфилова заявила, что данные прошедшего голосования по поправкам к Конституции России достоверны. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.
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Какой вывод можно сделать? Голосование прошло максимально открыто... беспрецедентное количество наблюдателей… Голосование прошло свободно у всех наших граждан... Подчеркну, голосование прошло максимально демократично. Сама процедура — есть выражение прямой демократии.
— Элла Памфилова, политикФонтанка.Ру 04:44
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