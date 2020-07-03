Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

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