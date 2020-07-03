Политика
РИА НовостиЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
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Центризбирком обнародовал итоги голосования по поправкам к Конституции в Петербурге
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 03:47
Результат голосования по поправкам в Конституцию отражает истинную волю петербуржцев
Невские Новостивчера в 06:27
Пресс-конференция ЦИК Якутии по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Якутия 2401 июля в 22:32
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
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Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
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ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
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В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
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В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
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Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
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