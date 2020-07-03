Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги всенародного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию страны, подписав итоговый протокол, передаёт "ЦарьГрад". В соответствии с документом стало известно что, 77,92% жителей России проголосовали за поправки, 21,27% — против.

ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России

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