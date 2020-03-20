Политика
РИА НовостиЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
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Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
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ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Армия и оружие
Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М
Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Экономика
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Экономика
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
Единоборства
Усик попросил называть его Александром, а не Олександром
Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик ответил на вопрос, как правильно пишется его имя.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Врач Денис Проценко, возглавляющий больницу №40 в Коммунарке, где содержится большинство пациентов с коронавирусом COVID-19, назвал опасный признак заражения болезни в тяжелой форме.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Экономика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
Экономика
Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Общество
«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой
Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Футбол
«Реал» не собирается увольнять Зидана
Зинедин Зидан останется на посту главного тренера мадридского "Реала" вне зависимости от результатов команды в нынешнем футбольном сезоне, сообщает As.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
Здоровье
Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ
Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Происшествия
Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Спорт
Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.