Политика

РИА НовостиРИА НовостиЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
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Центризбирком утвердил порядок голосования по Конституции за рубежом

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ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

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ЦИК утвердил порядок голосования по изменению Конституции

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Утвержден порядок проведения голосования по поправкам к Конституции

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Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции

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Эхо Москвы08:02

ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

РБК07:09
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Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
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ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс вчера в 13:16
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Сенегальский футболист Дийе: боже, спасибо тебе, что я не москаль!

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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М

Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Piter.tv 08:14
Экономика

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Происшествия

Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове

В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Росбалт 07:54
Экономика

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
RT на русском 18 марта в 09:22
Единоборства

Усик попросил называть его Александром, а не Олександром

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик ответил на вопрос, как правильно пишется его имя.
Спорт-Экспресс 17 марта в 06:46
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Врач Денис Проценко, возглавляющий больницу №40 в Коммунарке, где содержится большинство пациентов с коронавирусом COVID-19, назвал опасный признак заражения болезни в тяжелой форме.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Экономика

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
ТК Звезда 06:43
Экономика

Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
РБК 08:22
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество

«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой

Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
РИА Новости 07:37
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 18 марта в 12:56
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Футбол

«Реал» не собирается увольнять Зидана

Зинедин Зидан останется на посту главного тренера мадридского "Реала" вне зависимости от результатов команды в нынешнем футбольном сезоне, сообщает As.
РИА Новости 06:45
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса

Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
АБН 05:45
Здоровье

Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 05:54
Происшествия

Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 00:55
Спорт

Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

RT на русском 06:36
Здоровье

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Lenta.ru 04:18
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