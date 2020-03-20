ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.

ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

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