Политика

Газета.RuГазета.RuЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.
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Региональные избиркомы запутались в датах

Коммерсантъвчера в 17:48

Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции

РБКвчера в 09:58

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 08:13

Порядок голосования по поправкам в Конституцию утвердил Центризбирком

Эхо Москвывчера в 11:00

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

ТАССвчера в 09:15

В ЦИК России определили дату подведения итогов голосования по Конституции

Красная веснавчера в 09:36

Появилось фото бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Газета.Ruвчера в 09:14
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Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Происшествия

На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Российская газета вчера в 05:35
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM 19 марта в 09:18
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 19 марта в 07:22
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Общество

Путин подписал закон о негосударственной пенсии в 55 и 60 лет

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предоставление права получения негосударственной пенсии женщинами с 55 лет, мужчинами - с 60 лет.
Московский Комсомолец 18 марта в 12:37
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Общество

СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Аргументы и Факты вчера в 19:06
Экономика

Boeing приостановила выплату дивидендов

Американская корпорация Boeing временно остановила выплату всех дивидендов, о времени возобновления выплат не сообщается.
News.ru 01:01
Наука

Древняя ископаемая рыба раскрывает эволюцию человеческой руки

Древняя ископаемая рыба, которую нашли в Мигуаше, помогла понять, как человеческая рука эволюционировала из рыбьих плавников.
HotGeo 19 марта в 03:08
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service вчера в 13:36
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru вчера в 01:00
Авто

Компания Nissan показала новый логотип

Что касается общей эмблемы, то новый логотип Nissan стал монохромным, двухмерным, более минималистичным, без имитации хромированной отделки.
За рулем Кубань вчера в 03:25
Здоровье

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Футбол

Сестру полузащитника «Вероны» убили в перестрелке

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэла Агьеманга-Баду была убита в перестрелке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Футбол

Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.
Metaratings вчера в 13:34
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Наука

Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Популярная механика вчера в 09:15
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ 19 марта в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
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