Политика
Газета.RuЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.
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Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Культура
Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»
Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Политика
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию растянут на неделю
Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, учитывая принимаемые профилактические меры по предотвращению коронавирусной инфекции, Центризибрком предусматривает возможность проведения досрочного голосования с трех до семи дней.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Музыка
Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню
Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
Космос
Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС
Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Экономика
Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты
Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
Общество
ФСБ разоблачила террористические ячейки в России
В трех российских регионах ФСБ пресекла деятельность организованных террористических группировок ИГ («Исламское государство»).
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Футбол
Малком готов к вызову в сборную России
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Происшествия
МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе
МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России произошли в результате контактов внутри страны.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Пожар в общежитии в Москве потушен
Пожар в общежитии Московского государственного университета пищевых производств в Москве ликвидирован.