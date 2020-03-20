Политика

Газета.RuГазета.RuЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.
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Региональные избиркомы запутались в датах

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ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

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Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
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США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

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Досрочное голосование по поправкам в Конституцию растянут на неделю

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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
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Биологи доказали, что дружба продлевает жизнь летучим мышам

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Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
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Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты

Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
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ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
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ФСБ разоблачила террористические ячейки в России

В трех российских регионах ФСБ пресекла деятельность организованных террористических группировок ИГ («Исламское государство»).
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МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
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Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
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Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Происшествия

МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе

МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
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Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

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Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
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Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Общество

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России произошли в результате контактов внутри страны.
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Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

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Пожар в общежитии в Москве потушен

Пожар в общежитии Московского государственного университета пищевых производств в Москве ликвидирован.
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