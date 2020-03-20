Утверждение формата бюллетеня осуществилось в рамках постановления о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Это постановление ЦИК принял в пятницу 20 марта.

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

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